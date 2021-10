Mamá de Lina Tejeiro habló sobre los besos que la actriz se dio con Epa Colombia

A través redes sociales la madre de la actriz Lina Tejeiro estuvo hablando sobre algunos aspectos de la fiesta de su hija. Vibiana Tejeiro dio su opinión sobre el beso que le dio la joven a la empresaria Epa Colombia en medio de la fiesta de su cumpleaños.

«Los veo muy escandalizados con el tema de la Epa, a ver les cuento, yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto porque en escenas de besos no todo el mundo se gusta, entonces no le vi nada de malo», expresó Vibiana Tejeiro.

Vibiana activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre por qué había permitido que la actriz le diera dicho beso a la influenciadora.

Por lo que confesó: “Ella es una mujer grande, es una mujer adulta, tiene 30 años. Ella, mis hijos pueden hacer lo que quieran, ellos saben y lo tienen claro, que todo acto tiene una consecuencia, yo no la juzgo, estoy ahí para apoyarla”, dijo la mamá de la actriz.

Lina Tejeiro también se beso con Aída Victoria Merlano