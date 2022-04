Mamá de Evaluna publicó foto de su nieta

in

A través de redes sociales la mamá de Evaluna mostró con orgullo a su nieta. Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner, enamoró a sus seguidores con una tierna postal de Índigo.

En la imagen se ven los pies de la bebé recién nacida, y aunque se desconoce la fecha de nacimiento de la pequeña, la pequeña llevaba un pantalón de color azul.

Marlene Rodríguez aprovechó para enviar un emotivo mensaje sobre el nacimiento de su nieta.

“Cuando supe que Evaluna estaba embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije “Tina tienes q hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo”, me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100 pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón, la llamamos y de una. Desde hace muchos años nos juntamos a aprender, hemos hecho cerámica, papel mache, pintura, escultura con reciclaje, marionetas….y ahora nos unimos en este emprendimiento por mi nieta (que es de ellas también). Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella. Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural), esta ropita es amor que compartimos con ustedes”, fue el mensaje que dejó junto a la publicación.