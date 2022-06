VIDEOS. «Ha sido el paso más difícil»: Mamá de Egan Bernal mostró doloroso momento

in

A través de redes sociales la mamá de Egan Bernal, Flor Marina Gómez, mostró uno de sus momentos más dolorosos.

Recordemos que a la mamá de Egan le detectaron un cáncer en etapa dos.

«Detectar un cáncer a tiempo es fundamental, es vivir. Quiero que vean mi proceso. Compartir con ustedes. Nos conocen como una familia guerrera, hemos librado batallas, como lo fue el accidente de mi hijo… Estoy llevando esto con la mejor energía», dijo Flor Marina Gómez en Instagram.

Flor Marina Gómez ha compartido en redes sociales su proceso tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

«Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil. Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero», expresó la madre del ciclista colombianos en su último post de Instagram donde deja ver el momento cuando fue rapada.

Mamá de Egan Bernal mostró el video de su rapada por el cáncer: