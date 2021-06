Maluma dice que le da risa cuando los hombres le mienten para pedirle fotos

En uno de sus más recientes tuit el cantante envió un claro mensaje a sus seguidores para que no le mientan a la hora de pedirles fotos.

Maluma escribió, «me da risa lo manes (hombres) que me paran en la calle y me dicen: “hey Malu, una fotico pa’ mi mujer” como si fuera delito que fuera pa’ el».

De inmediato, las reacciones de algunos de sus 7.5 millones de seguidores en Twitter no se hicieron esperar, tanto, que en cuestión de horas la publicación se viralizó y alcanzó más de un millón de comentarios.

Me da risa lo manes (hombres) que me paran en la calle y me dicen: “ey Malu, una fotico pa’ mi mujer” como si fuera delito que fuera pa’ el.. 😂

— MALUMA (@maluma) June 26, 2021