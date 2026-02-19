Maluma reveló el sueño que tenía Yeison Jiménez antes de morir y que pudo hacerse realidad

Resumen: Maluma compartió un emotivo relato sobre la creación de "Con el corazón", revelando que la colaboración con el fallecido Yeison Jiménez nació de un encuentro fortuito gestionado por su padre y se grabó en Medellín apenas una semana antes de la tragedia. El artista urbano confesó que recibió la noticia del fatal accidente aéreo justo en el momento en que escuchaba la mezcla final del tema en su casa, una coincidencia que calificó como impactante. Finalmente, por petición de la esposa e hija de Jiménez, la canción fue publicada como un homenaje póstumo para cumplir uno de los grandes sueños del intérprete de música popular.

La reciente revelación de Maluma sobre la historia detrás de “Con el corazón”, su colaboración póstuma con el fallecido artista popular Yeison Jiménez, ha dejado una huella profunda entre sus seguidores. A través de un íntimo video en sus redes sociales, el cantante antioqueño narró la secuencia de eventos que transformaron lo que sería un éxito comercial en un tributo cargado de misticismo y dolor.

El azar de una colaboración esperada

La unión de ambos artistas no fue producto de una oficina de relaciones públicas, sino de un reencuentro fortuito gestionado por el padre de Maluma, quien coincidió con Jiménez en un aeropuerto y facilitó el contacto directo entre ambos. La química fue inmediata: el 10 de diciembre de 2025, se reunieron en un estudio en Medellín donde, entre risas y una conexión auténtica, grabaron la pista que hoy suena en todas las plataformas.

Maluma describió a Jiménez como un ser humano de una nobleza y humor excepcionales, calificándolo cariñosamente como un “montañero chimba”. Los planes originales para el tema eran ambiciosos e incluían una gira promocional por México para darle un alcance global.

Una noticia en el momento menos pensado

El punto más conmovedor del relato ocurrió el 10 de enero de 2026, día del trágico accidente aéreo en Paipa que cobró la vida de Jiménez y otras cinco personas. Maluma recordó que, en ese preciso instante, se encontraba en su casa junto a su esposa y su hija, escuchando la mezcla final de la canción.

“Me interrumpe una llamada diciéndome que Jason había tenido un accidente mientras escuchaba la canción… para mí fue lo más loco del mundo”, confesó el artista urbano, visiblemente afectado por la coincidencia temporal entre la última nota musical y la noticia del deceso.

El legado por voluntad familiar

Aunque la canción quedó en un limbo tras la tragedia, fueron Sonia y Camila —esposa e hija de Yeison Jiménez— quienes alentaron a Maluma a adelantar el lanzamiento. Para ellas, publicar el tema no era solo un trámite discográfico, sino el cumplimiento de uno de los grandes sueños del cantante popular.

El video musical, que incluye imágenes inéditas de aquella tarde de grabación en diciembre, cierra con un mensaje de despedida del “Pretty Boy”: “Que tu música viva por siempre, amigo mío”.