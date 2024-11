«Maluma me hizo perder mi celular» compartió J Balvin al estar fuera de redes por cuatro días y hace un recuento de la historia.

Perder un celular hoy en día es una odisea y más cuando se tiene información con manejo de redes. Esto le pasó a J Balvin, quien en una de sus historias compartió que en el encuentro de playa con Maluma de «Gafas Negras» le hizo perder el celular al cambiarse de un vehículo de agua. «Recuperé mi celular no recupere me tocó comprar otro. La historia es sencilla me iba a montar ahh.. mejor dicho es culpa de Maluma que se montó a Jet Sky y yo por pasarme de puesto se cayó. Me quede como cuatr.. tres días sin celular pero ya tengo si alguien me buscó por ahí no estoy. Los amo un abrazo muy grande. Espero que este año los disfruten muchísimo que hagan los cambios que sientan que tienen que hacer como yo que me dejé crecer este crespero un rato. Hagan lo que lo hagan felices ..los amo buena briba Estoy cansado porque me metieron una pela de entrenamiento, mañana les cuento bien». Dijo J Balvin que luego en otras historias, compartió su día de relajación en agua helada y acupuntura entre otros. Igualmente en el instagram colgó el carrusel de día de Playa de las fotos que recuperó al comprar Balvin el nuevo celular. Además anuncia que el primer show del 2024 es junto a Maluma con «Gafas Negras» en Brasil.

Video «Maluma me hizo perder el celular» J Balvin

Un día de Playa Balvin «Fotos Celular»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin)



