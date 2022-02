VIDEO. A Maluma lo mordió su perro en la cara

El cantante paisa conocido como Maluma contó que una de sus mascotas lo habría mordido en la cara.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto no de agresividad, pero bueno, ya saben, para que aprendan. Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, explicó en sus redes sociales.

Algunos seguidores de Maluma expresaron su preocupación mientras que otros lo felicitaron por no arremeter contra su perro de raza dóberman, quien tiene el nombre de Buda.

El cantante de 28 años recalcó en varias oportunidad que el animal no lo atacó de rabia, al parecer el perrito se habría asustado y lo habría mordido.