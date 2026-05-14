Resumen: Con el carisma que lo caracteriza, el 'Pretty Boy' relató su conexión con el sistema de transporte y dejó un claro mensaje de respeto y 'Cultura Metro'.

«Hace 15 años montaba todos los días»: Maluma sorprende con nueva tarjeta Cívica en el Metro de Medellín

Minuto30.com .- La sorpresiva visita de Maluma al Metro de Medellín no fue solo un recorrido nostálgico. A través de un video difundido recientemente, el artista urbano se dirigió a todos los habitantes del Valle de Aburrá para compartir un logro personal que soñaba desde que era un pasajero habitual: el lanzamiento de una edición especial de la tarjeta Cívica inspirada en su nuevo álbum.

Con el carisma que lo caracteriza, el ‘Pretty Boy’ relató su conexión con el sistema de transporte y dejó un claro mensaje de respeto y ‘Cultura Metro’.

Nostalgia y orgullo paisa: De lunes a viernes en el Metro

Desde uno de los vagones del sistema, Maluma grabó un sentido mensaje saludando a «su gente» de Medellín y el Valle de Aburrá, declarándose un «orgulloso usuario del Metro. El artista aprovechó para recordar sus inicios, mucho antes de llenar estadios alrededor del mundo.

«Hace dos años no montaba porque tuve una actividad súper bacana, pero yo hace 15 años montaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en el metro», confesó el cantante, visiblemente emocionado por regresar a los pasillos que recorrió en su juventud.

Una Cívica de colección: ‘Loco por Volver’

El motivo central de su visita fue revelar una sorpresa para todos los viajeros: la emisión de una tarjeta Cívica conmemorativa con el diseño de su más reciente proyecto musical, Loco por Volver.

Mostrando la tarjeta en cámara, el artista expresó que ver su rostro e imagen en el tiquete de ingreso al sistema era una meta personal: «Si algo soñaba en mí, era tener esto». Acto seguido, extendió una invitación a todos los usuarios para que su música los acompañe en sus trayectos diarios.

Embajador de la Cultura Metro

En sintonía con las normas de convivencia del sistema de transporte masivo, Maluma no dejó pasar la oportunidad para dar una instrucción clave a sus fanáticos sobre cómo deben escuchar sus nuevas canciones durante los viajes:

«Escuchan los temitas de Loco por Volver con audífonos, eso sí, para que no molesten al de al lado», enfatizó el paisa, reforzando la campaña institucional del Metro de Medellín.

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El artista finalizó su intervención enviando besos y abrazos a la ciudad, asegurando que guarda los mejores recuerdos del sistema y expresando lo «chimba que es estar de regreso».