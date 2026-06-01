Resumen: Maluma se emocionó hasta las lágrimas durante una entrevista al recordar a Yeison Jiménez, con quien compartió una estrecha amistad en los meses previos a su fallecimiento. El artista paisa confesó que una de las cosas que más le duele es no haber tenido más tiempo para conocerlo y recordó con cariño la colaboración que grabaron juntos, asegurando que su ausencia sigue siendo difícil de asimilar.

Maluma abrió su corazón y rompió en llanto al recordar a Yeison Jiménez: “¿Por qué no lo conocí antes?”

Durante una reciente entrevista, Maluma dejó ver una de sus facetas más sensibles al recordar a Yeison Jiménez, artista con quien compartió una colaboración musical y una amistad que, aunque se fortaleció en poco tiempo, alcanzó a dejar una huella profunda en su vida.

El cantante paisa participó en una conversación con Billboard en Español en la que abordó distintos aspectos de su presente personal y profesional. A lo largo de la entrevista habló sobre su familia, sus raíces, la música y algunos temas relacionados con Colombia. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos llegó cuando fue consultado sobre la canción que grabó junto a Yeison y el vínculo que construyeron antes de su fallecimiento.

La emoción fue evidente desde los primeros segundos. Mientras intentaba responder, el artista hizo pausas constantes para controlar las lágrimas y expresar lo que todavía representa para él la ausencia de su colega.

Una amistad que nació poco antes de la colaboración

Aunque ambos artistas ya se conocían dentro de la industria musical, Maluma explicó que fue durante los últimos meses de 2025 cuando comenzaron a compartir con mayor frecuencia. Esa cercanía terminó convirtiéndose en una amistad que derivó en la grabación de «Con el corazón», una canción que adquirió un significado mucho más profundo tras la muerte de Yeison.

“Hablar de él es muy fuerte, la canción es muy bonita y todo, pero hace mucha falta”, expresó.

A medida que avanzaba la conversación, el cantante recordó lo rápido que pueden cambiar las circunstancias y cómo la ausencia de una persona cercana puede transformar por completo la manera de ver la vida.

“La vida se va volando y piensa uno en él y es como que ¡uh!… Parece mentira”, agregó.

El impacto que le dejó conocerlo tan tarde

Uno de los aspectos que más marcó a Maluma fue descubrir, después de la muerte de Yeison, la admiración que el artista de música popular sentía por él. Según relató, se trató de un sentimiento completamente recíproco que fortaleció aún más el vínculo que alcanzaron a construir.

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“Saber que este man me admiraba tanto, yo no lo sabía. Y fue mutuo. Cuando yo lo conocí fue una bomba de amor y fue algo muy especial”, afirmó.

Junto con ese agradecimiento también apareció un sentimiento de nostalgia por el tiempo que no pudieron compartir. El artista reconoció que una de las cosas que más le duele es haber tenido tan pocos meses para conocerlo realmente.

“Lloro porque yo me perdí muchos años de conocer al man, como que lo conocí muy poco tiempo, y eso es algo como que yo digo: ‘Ah, ¿por qué no lo conocí antes, por qué no hablamos antes más, por qué no compartimos más?’. Pero bueno, que en paz descanse; lo quiero mucho, la verdad”, manifestó.

Una canción que adquirió otro significado

La colaboración entre ambos artistas fue grabada pocas semanas antes del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Boyacá, hecho en el que perdió la vida Yeison Jiménez junto a otras personas que viajaban en la aeronave.

Tras la tragedia, Maluma enfrentó dudas sobre el lanzamiento de la canción. Sin embargo, posteriormente decidió seguir adelante con el proyecto, impulsado también por el respaldo de los familiares del cantante.

Con el paso de los meses, «Con el corazón» terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más significativos de su carrera reciente, no solo por el éxito alcanzado entre el público, sino por la carga emocional que representa.

Durante la entrevista, el artista también recordó el homenaje realizado en el Movistar Arena, un evento que lo impactó especialmente al ver reunidos a familiares, amigos y seguidores para despedir al cantante.

A pesar del dolor que todavía expresa al hablar de su amigo, Maluma aseguró que prefiere recordarlo con cariño y gratitud, valorando los momentos que alcanzaron a compartir y el legado que dejó dentro de la música colombiana.

La entrevista dejó uno de los testimonios más sinceros del cantante en los últimos meses y mostró que, más allá de la música, la partida de Yeison Jiménez sigue siendo una herida abierta para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo de cerca.