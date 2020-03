‘Malú’ Fernández de Caracol se indignó con noticia sobre Duque ¡EN VIVO! y generó miles de reacciones (a favor y en contra) en Twitter

La presentadora María Lucía Fernández fue la protagonista del noticiero en su emisión de anoche, pues al dar la noticia de que Duque iba a dejar sin efecto las decisiones de los gobernantes locales frente al Covid-19 mostró por primera vez su inconformismo en vivo y generó todo un revuelo en redes sociales.

“¡Ay Dios mío!”, susurró ‘Malú’ haciendo cara de desaprobación inmediatamente terminó de leer el teleprónter. dicho gesto de inmediato se hizo viral y miles de personas se dividieron en dos bandos: #TodosSomosMalú y los que repudiaron el hecho totalmente.

Varios usuarios afirmaron que el gesto de ‘Malú’ fue inapropiado, generaba más “pánico” y hasta lo tildaron de “desacierto periodístico”; además de afirmar que ella supuestamente estaba “en contra” del toque de queda a nivel nacional.

Por otro lado, Daniel Samper fue uno de los que se unió a ‘Malú’ y con el hashtag #TodosSomosMalú compartió el clip de la presentadora. Otros centenares de usuarios replicaron la etiqueta y se unieron a la indignación de la conductora de Noticias Caracol.

Hubo tuiteros incluso que expresaron su temor por el trabajo de ‘Malú’, pues temen que la echen de Caracol. A continuación algunos de los tweets:

Malú y muchos otros representantes de los medios crearon el pánico, diciendo lo que el gobierno no dijo en el Decreto. Qué desacierto periodístico y ni se atreven a corregir. El toque de queda no ha sido revocado. https://t.co/I3SklCUawc

NO ME PREGUNTEN QUIEN ME DIJO: me dice una fuente muy cercana a mi persona, que Malú tiene un pie afuera de noticias caracol, le va pasar lo mismo que le pasó a Monica Rodriguez.

¿ será verdad ? Averigüen y me cuentan

— Juan Daniel Mosquera (@judanielM01) March 19, 2020