[VIDEO] Maleja Restrepo reveló detalles sobre la final de MasterChef

MasterChef Celebeity se ha convertido en uno de los programas mas vistos en la televisión colombiana, y en esta recta final donde se compiten el premio cuatro participantes de esta temporada, muchos televidentes se encuentran a la expectativa de conocer el ganador tras tres capítulos de final.

Desde el pasado sábado 9 de julio, Carlos Báez, Ramiro Meneses, Chicho Arias y Tatán Mejía se compiten la final de MasterChef Celebrity, dejando decepción en algunos televidentes, ya que la final se ha postergado hasta este martes 12 de julio.

En redes sociales han especulado y hasta filtrado nombres del posible ganador, pero hace algunas horas, la presentadora Claudia Bahamon contó que solo los tres jurados, el director del programa y un abogado son los únicos que saben quién ganó realmente.

A esto, se le unió Maleja Restrepo, la esposa del finalista Tatán Mejía y contó más detalles sobre la grabación de este capitulo final de MasterChef.

Maleja Restrepo dio detalles sobre la final de MasterChef Celebrity.

Restrepo habló desde sus historias de Instagram y contó que el nombre del ganador se conocerá en vivo, pues la producción optó por grabar los cuatro posibles finales del programa, esto con la intención de que no haya riesgo de spoilers.

«Hay mucha gente que no entiende y dice: ‘Pero ¿por qué pasan la final? Ya se sabe el ganador’. No, no se sabe el ganador porque hicieron cuatro finales», fueron las palabras de la mujer, quién acompañó junto a sus hijas a su esposo, Tatán Mejía.

También explicó que ya se hicieron las cuatro celebraciones, pero que «ellos se van a enterar de quién es el ganador al aire».

A lo que el motociclista añadió: «Lo que pasa es que se filtra muy fácil el nombre del ganador. Yo me voy a enterar igual que ustedes».

Esta noche finalmente se conocerá al ganador del que se llevará el título de mejor chef de la temporada. Recordemos que la batalla está entre el motociclista Tatán Mejía, el humorista Chicho Arias, el actor Carlos Báez y el productor y director Ramiro Meneses.

