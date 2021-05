Maleja Restrepo envidió el beso de Egan Bernal y su ‘traga’, lo que sucedió después causó carcajadas

Tras el triunfo de Egan Bernal que nos hinchó de orgullo a todos los colombianos, fue conmovedor el beso que le dio a su novia María Fernanda Gutiérrez, a quien considera además de su amor, su motivación. Esta escena fue aprovechada por Maleja Restrepo y Tatán Mejía para mostrar un sketch graciosísimo.

El video que se ha viralizado en las últimas horas recrea una situación que podría vivir cualquier pareja, pero ellos de manera ocurrente la hicieron en paralelo con la escena romántica del Campeón del Giro y su novia.

Al inicio de la grabación se observa a la actriz viendo la foto del momento romántico de Egan y admirando el encuentro de la pareja y sobre todo el recibimiento que recibe Egan por parte de su novia, instantes después entra en la escena Tatán, quien aparentemente llega de montar ‘bici’ y lo recibe de manera opuesta a la que había visto.

Ella le dice, «¿Usted que hace aquí? ¿Usted por qué no se secó afuera con la toalla que hay para la bicicleta? Está todo mojado, no señor. Así de mojado no me entra a la casa. Y se viste afuera y ahí si entra».

El Video causó carcajadas entre los seguidores de Maleja y Tatán y rápidamente lo viralizaron.

