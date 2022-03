Maleja, de ‘El Desafío The Box’, le donó el pelo a su hermana con cáncer

El equipo Gamma perdió la competencia de prueba por lo que el equipo de Alpha le impuso el castigo. Dos hombres y una mujer se despidieron de sus cabellos.

“Muchachos, me voy del Desafío, yo no me puedo cortar el cabello. Tengo una hermana que tiene cáncer y yo se lo iba a donar un día y ella me dijo que no, no lo hice por ella, no lo voy a hacer por el Desafío. Mi trabajo depende de mí apariencia física y eso incluye mi cabello”, dijo la participante en medio de lágrimas.

Maleja decidió aceptar el castigo y donárselo a su hermana para que le puedan hacer una peluca.

“Te amo hermanita, yo estaba en la calle, drogándome hace muchos años y hoy estoy aquí queriendo ser un ejemplo para la juventud de Colombia, para mi familia (…) Esto es por ti, bebé. Voy a ser muy feliz cuando te vea con mi pelo”, dijo la participante mientras le cortaban el cabello.