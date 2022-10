Del cielo a vivir un “infierno”: mal momento de Oscar Rivas

in

En los últimos meses, la vida de Oscar Rivas ha dado un giro de 360 grados. El luchador que suma 28 victorias en 29 encuentros y ha obtenido el campeonato mundial de peso Bridger del Consejo Mundial de Boxeo, no pasa por un buen momento.

En la actualidad, el colombiano pasa por horas oscuras a causa de un hecho desafortunado que tiene que ver con el combate que se iba a llevar a cabo en Cali donde iba a defender su título.

Le puede interesar

No obstante, al final el deportista terminó estafado por el supuesto promotor del evento que le prometió esta vida y la otra y por el contrario, le dio un duro golpe en su carrera deportiva.

A través de una entrevista con Caracol Sports, el propio boxeador habló de lo sucedido:

«Cuando fui a hacer la promoción del combate, había un inversionista que estaba dispuesto a llevar la pelea a Cali. Con mi equipo decidimos ir a Colombia pensando que todo iba a salir bien. Cuando estuvimos en Bogotá, se me hizo raro ver el hotel al que nos metieron”, manifestó al principio Rivas.

“Era barato, no teníamos el transporte que necesitábamos. Allí le dije al presidente de mi compañía que las cosas estaban raras», agregó.

De igual forma, indicó que más personas resultaron estafadas por el promotor: “El supuesto inversionista lo único que me decía era que no me preocupara, que las cosas iban a estar en orden. Esta fue la razón por la cual el combate se cayó. El tipo estafó a mucha gente. Hubo personas que perdieron hasta 200 millones de pesos. Hasta el momento, hay 18 víctimas de la estafa”.

Ahora que se esfumó este sueño, donde supuestamente iban a estar Ronaldinho, Jennifer López entre otras personalidades, Oscar Rivas solo tiene en mente retirarse en vez de continuar con su carrera con los guantes.