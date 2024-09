Después del Covid 19, el país está viviendo una nueva pandemia, en esta oportunidad no por enfermedad médica sino de convivencia, por el mal comportamiento ciudadano producto de la intolerancia, la tenencia de mascotas, el ruido y el manejo de basuras.

Un estudio realizado por la firma Cifras y Conceptos revela que, aunque existe un deterioro real en las condiciones de seguridad en todo el país cercano al 30 por ciento, el 70 por ciento de los casos que atiende la policía se relaciona con la mediación en conflictos entre vecinos que, en muchos casos trascienden de las contravenciones a los delitos penales por no recibir la atención oportuna y pertinente.

En un universo de 11.111 encuestas, muchas de ellas realizadas a través de los programas “Cómo Vamos, el estudio señala que el 29 por ciento de los encuestados a lo largo y ancho del país, dijo haber sentido el deterioro de la seguridad, siendo Bogotá donde el deterioro se ubica en 30 por ciento, seguida del Caribe con 21 por ciento; la región oriental con el 18; la Central con el 10, Antioquia y Cauca con el 8 por ciento respectivamente, el Pacífico con el 4 y la Amazonia con el 1 por ciento.

Al respecto, César Caballero presidente de Cifras y Conceptos, quien dirigió el estudio revelado este lunes, señala que el hurto a personas con el 61 por ciento, el hurto de vehículos con el 40 por ciento y el hurto a comercios con el 35 por ciento, son los delitos que más destacan los encuestados sin haber llegado a ser víctimas directas de los mismos, en cambio el 44 por ciento dice haber sido afectado directamente por el ruido que hacen sus vecinos, al igual que las riñas, el 41 por ciento señala directamente el consumo de drogas, agresiones y peleas por mascotas se ubican en el 40 por ciento, en tanto la mala disposición de basuras llega al 37 por ciento, en cuanto a los comportamientos que generan mayor conflictividad entre las personas.

“Tenemos un gran problema de Convivencia, una epidemia de mala convivencia, por cosas tan sencillas como exceder el ruido, no cuidar y controlar a las mascotas e incluso por hacer mala disposición de las basuras, todos comportamientos señalados en la ley y lo menos que deben hacer los ciudadanos es cumplir la ley, así no ahorraríamos muchos problemas que terminan en los estrados judiciales”, explicó Caballero.

Al respecto, de acuerdo con cálculos estadísticos de la policía por los registros de servicios, en 2023 la institución debió atender 130.360 llamadas por contravenciones al código de policía y en cada una de ellas debió invertir, al menos dos horas de atención, que sumadas a las unidades que regularmente se desplazan para cada caso se multiplica hasta por tres, lo que en últimas se convierte en un factor de perturbación en la persecución del delito.

El mismo estudio señala que el 48 por ciento de las personas no denuncia la comisión de un delito porque considera que las autoridades no hacen nada (52%), porque anteriormente lo habían denunciado y no pasó nada (13%), por considerar que las pérdidas u ofensas eran menores (13%), no sabía cómo ni dónde denunciar (11%); sin embargo, el hecho más preocupante que arroja el estudio es que cada día más personas prefieren hacer justicia por mano propia, alcanzando un registro desalentador del 34 por ciento entre los encuestados.

Entre las conclusiones, el estudio indica que la policía está perdiendo tiempo valioso en perseguir el delito por mediar en los conflictos de vecinos, que el Estado está perdiendo credibilidad en la persecución y castigo a la delincuencia y que el mal comportamiento ciudadano son las principales manifestaciones de la conflictividad en el país.

