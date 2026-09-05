Maikol Alexander Navarro desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Maikol Alexander Navarro Devia, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido.

Maikol Alexander Navarro Devia, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido.

Al momento de su desaparición vestía un buso rojo y negro, jean azul y tenis rojos y blancos.

La desaparición ocurrió el 31 de julio de 2026, en el barrio Santo Domingo. Como señal particular, presenta una cicatriz en la mejilla izquierda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes