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    Maikol Alexander Navarro desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 31 de julio en el barrio Santo Domingo

    Publicado por: Juan Manuel

    MAIKOL NAVARRO DEVIA
    Maikol Alexander Navarro desapareció en Medellín

    Resumen: Maikol Alexander Navarro Devia, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido.

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    Maikol Alexander Navarro Devia, de 25 años, es un hombre de nacionalidad colombiana que se encuentra desaparecido.

    Al momento de su desaparición vestía un buso rojo y negro, jean azul y tenis rojos y blancos.

    La desaparición ocurrió el 31 de julio de 2026, en el barrio Santo Domingo. Como señal particular, presenta una cicatriz en la mejilla izquierda.

    2 BOLETIN DE DESAPARICION MAIKOL NAVARRO DEVIA

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