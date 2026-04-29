Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Maicol Stiven Montoya desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez el 20 de diciembre de 2025 en el barrio Enciso

    Publicado por: Juan Manuel

    Maicol Stiven Montoya desapareció en Medellín

    Resumen: Maicol Stiven Montoya Graciano es un hombre colombiano de 27 años cuya desaparición fue reportada en Medellín. No se cuenta con información sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Maicol Stiven Montoya Graciano es un hombre colombiano de 27 años cuya desaparición fue reportada en Medellín. No se cuenta con información sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Como señas particulares, presenta una cicatriz en la pierna y otra en el lado derecho del mentón, lo cual puede facilitar su identificación. Estos rasgos distintivos son relevantes para las labores de búsqueda y reconocimiento.

    Fue visto por última vez el 20 de diciembre de 2025 en el barrio Enciso – sector Llanaditas, en Medellín. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero, por lo que su caso se considera una desaparición activa.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.