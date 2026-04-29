Maicol Stiven Montoya desapareció en Medellín

Resumen: Maicol Stiven Montoya Graciano es un hombre colombiano de 27 años cuya desaparición fue reportada en Medellín. No se cuenta con información sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Maicol Stiven Montoya Graciano es un hombre colombiano de 27 años cuya desaparición fue reportada en Medellín. No se cuenta con información sobre su identidad de género ni sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en la pierna y otra en el lado derecho del mentón, lo cual puede facilitar su identificación. Estos rasgos distintivos son relevantes para las labores de búsqueda y reconocimiento.

Fue visto por última vez el 20 de diciembre de 2025 en el barrio Enciso – sector Llanaditas, en Medellín. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero, por lo que su caso se considera una desaparición activa.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes