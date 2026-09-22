Maicol Gabriel Bastidas desapareció en Remedios

Resumen: Maicol Gabriel Bastidas Perdomo está desaparecido desde el 17 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 4:00 p. m., en el corregimiento de Santa Isabel, Remedios, Antioquia. Se dirigía a realizar un servicio de mototaxi y desde entonces se desconoce su paradero.