Maicol Gabriel Bastidas desapareció en Remedios

Resumen: Maicol Gabriel Bastidas Perdomo está desaparecido desde el 17 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 4:00 p. m., en el corregimiento de Santa Isabel, Remedios, Antioquia. Se dirigía a realizar un servicio de mototaxi y desde entonces se desconoce su paradero.
Maicol Gabriel Bastidas Perdomo está desaparecido desde el 17 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 4:00 p. m., en el corregimiento de Santa Isabel, Remedios, Antioquia. Se dirigía a realizar un servicio de mototaxi y desde entonces se desconoce su paradero.
Tiene aproximadamente 1,70 m de estatura, contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabello castaño oscuro, cabello ondulado, cejas pobladas y acné en el rostro. Vestía camiseta negra, chaleco azul de mototaxi, pantalón jean azul, tenis y gorra negra.
Como dato relevante, alrededor de las 6:00 p. m. una clienta llamó a su celular y la llamada fue contestada por una persona con una voz diferente a la de Maicol. Desde entonces, familiares y allegados continúan preocupados por su paradero.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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