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    Maicol Gabriel Bastidas desapareció en Remedios

    Fue reportado como desaparecido el 17 de septiembre en el corregimiento de Santa Isabel

    Publicado por: Juan Manuel

    MAICOL GABRIEL BASTIDAS PERDOMO
    Maicol Gabriel Bastidas desapareció en Remedios

    Resumen: Maicol Gabriel Bastidas Perdomo está desaparecido desde el 17 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 4:00 p. m., en el corregimiento de Santa Isabel, Remedios, Antioquia. Se dirigía a realizar un servicio de mototaxi y desde entonces se desconoce su paradero.

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    Maicol Gabriel Bastidas Perdomo está desaparecido desde el 17 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 4:00 p. m., en el corregimiento de Santa Isabel, Remedios, Antioquia. Se dirigía a realizar un servicio de mototaxi y desde entonces se desconoce su paradero.

    Tiene aproximadamente 1,70 m de estatura, contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabello castaño oscuro, cabello ondulado, cejas pobladas y acné en el rostro. Vestía camiseta negra, chaleco azul de mototaxi, pantalón jean azul, tenis y gorra negra.

    Como dato relevante, alrededor de las 6:00 p. m. una clienta llamó a su celular y la llamada fue contestada por una persona con una voz diferente a la de Maicol. Desde entonces, familiares y allegados continúan preocupados por su paradero.

    1 VOLANTE MAICOL GABRIEL BASTIDAS PERDOMO

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