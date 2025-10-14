Maicol Breyner Osori desapareció en Medellín

Resumen: Maicol Breyner Osori Marín es un joven de 17 años que fue reportado como desaparecido el 4 de agosto de 2025 en la ciudad de Medellín , Antioquia.

Maicol Breyner Osori Marín es un joven de 17 años que fue reportado como desaparecido el 4 de agosto de 2025 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, no se cuenta con datos sobre las prendas de vestir que llevaba ni se han reportado señales particulares que puedan ayudar a su identificación más allá de sus características físicas.

Maicol tiene contextura delgada y piel blanca. Su cabello es negro, liso, corto y su rostro es de forma ovalada. Tiene ojos color miel de tamaño mediano, nariz achatada, labios medianos y boca pequeña.

