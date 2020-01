Maicol Balanta se defendió y aseguró que Independiente Santa Fe le dañó su imagen

Luego de toda la polémica que giró en torno al deportista Maicol Balanta, quien fue despedido de su club, Independiente Santa Fe, supuestamente por mal comportamiento, el hoy extremo de Independiente Medellín dialogó con la periodista Pilar Velásquez, y explicó que todo lo que dijo su anterior equipo sobre él era falso, y además aseguró que le dañaron su imagen.

En la entrevista, el jugador aseguró, ante la pregunta de si él consumía licor, que ” siempre fui juicioso. Yo no puedo maltratar mi cuerpo, cuando sé que es mi herramienta de trabajo”, explicando que todo fue falso, y que lo único que hicieron fue dañar su imagen, pues él considera que en “Santa Fe siempre di lo mejor, nunca me guardé nada y estoy tranquilo porque actos de indisciplina nunca tuve, nunca llegué borracho”.

Además, el jugador fue más allá y aseguró que él no salió por problemas personales, como lo había señalado el presidente del club, Eduardo Méndez, sino que realmente el equipo no quería que él continuara: “Yo nunca comuniqué problemas personales ahora en la pretemporada. Todo eso es falso y la verdad es que ahora porque la hinchada preguntaba y ellos (Santa Fe) no quisieron decir que no contaban con Balanta, esa fue la verdad. En diciembre se quedó un acuerdo con él y no se quedó en nada. Él nunca dijo preséntese o nada”.

Esto fue lo que le dijo el futbolista a la periodista Pilar Velásquez: