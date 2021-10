«Dios nos dio la posibilidad de tener en mi vientre un bebé»: Maía al revelar su embarazo

La cantante Maía, reconocida por sus canciones «Niña Bonita», «Ingenuidad», entre otros, reveló que está embarazada y que está feliz por esta nueva vida que trae en su vientre.

En una entrevista con Graciela Torres, conocida como ‘La Negra Candela’, la artista dio a conocer la noticia, «Sí, efectivamente. Esto es una felicidad muy grande. No sé cómo explicártelo; es algo increíble, es un milagro. Después de dos años larguitos de estar intentando y de pasar por momentos muy duros, de no tener esa dicha, mi Dios nos dio la posibilidad de tener en mi vientre un bebé».

La barranquillera no podía ocultar lo feliz que está junto a su esposo, el empresario Alberto Bossio, y añadió, «Estamos felices, es increíble, no tengo palabras para describir cómo me siento. Efectivamente se está convirtiendo en el mejor momento de mi vida. Voy a conocer al amor de mi vida, ahora sí es verdad».

La pareja que está junta desde el 2016 y casados hace cuatro años, serán padres por primera vez.

