Momento en que el menor activa el arma traumática, modificada para ser de mayor letalidad, contra Miguel Uribe Turbay. Foto: Archivo

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Resumen: La funcionaria confirmó que, debido a la contundencia de los hallazgos y a las capturas realizadas, los investigadores asignados al caso y sus familias han sido blanco de graves amenazas de muerte, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar de manera urgente sus esquemas de seguridad.

Magnicidio de Miguel Uribe: seis imputados y el rastro que apuntaría a un poderoso autor en la sombra

Fiscalía revela escabrosos detalles del magnicidio de Miguel Uribe: La Segunda Marquetalia dio la orden

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación destapó nuevas y escalofriantes piezas del rompecabezas sobre el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. En diálogo con Blu Radio, Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial del ente acusador, reveló quiénes fueron los autores intelectuales y cómo se orquestó al detalle el plan criminal.

Los cerebros detrás del asesinato

De acuerdo con la investigación, el ente acusador determinó de manera concluyente que la disidencia armada conocida como la Segunda Marquetalia fue la determinadora del magnicidio.

La fiscal Jaramillo confirmó que se ha logrado la imputación de cargos contra seis altos cabecillas de esta estructura criminal por haber dado la orden directa de asesinar al líder político del Centro Democrático. Los imputados son:

Iván Luciano Marín Márquez: Reconocido bajo el alias de ‘Iván Márquez‘, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia.

José Aldinever Sierra Sabogal: Conocido con el alias de ‘Zarco Aldinever’.

Gener García Molina: Históricamente reconocido con el alias de ‘Jhon 40’ y también bajo el nombre de Francisco Javier Builes.

Alberto Cruz Lobo: Su alias en la estructura armada es ‘Enrique Marulanda’.

Jhon Jairo Arias Bedoya: Identificado por las autoridades con el alias de ‘Rumba’.

Diógenes Medina Hernández: Conocido en el mundo criminal bajo los alias de ‘Gonzalo’ o ‘Chalo’.

El sicario venezolano que huyó

Los detalles del expediente revelan una planificación minuciosa que tuvo varios tropiezos. La coordinación del atentado le fue encomendada a una organización delincuencial liderada por Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’.

Según la Fiscalía, este grupo criminal había intentado asesinar a Uribe Turbay semanas antes en la localidad de Bosa, pero problemas de logística y coordinación impidieron ejecutar el ataque.

Para llevar a cabo el crimen, la red había contratado inicialmente a un menor de edad de nacionalidad venezolana, conocido en el mundo delincuencial de la localidad de Engativá bajo el alias de ‘El Churco’. Sin embargo, en un giro inesperado, el joven sicario decidió buscar en internet quién era Miguel Uribe Turbay.

Al dimensionar la importancia del objetivo y el inminente riesgo de ser silenciado o asesinado por la misma organización criminal tras jalar el gatillo, el menor desistió del plan y huyó de Colombia con rumbo a Ecuador.

El reclutamiento del tirador final

Ante la fuga de ‘El Churco’, la estructura criminal tuvo que recomponer su plan de manera urgente. Fue entonces cuando alias ‘Chipi’, señalado por la Fiscalía como el principal operador logístico del magnicidio en Bogotá, recibió la orden de buscar un reemplazo.

El elegido fue alias ‘Tianz’, un menor de apenas 14 años de edad, quien finalmente fue el encargado de accionar el arma de fuego contra la humanidad del congresista durante el evento proselitista.

Amenazas contra la Fiscalía

Durante la revelación de estos avances, la delegada Deicy Jaramillo lanzó una preocupante advertencia sobre las presiones que rodean el caso. La funcionaria confirmó que, debido a la contundencia de los hallazgos y a las capturas realizadas, los investigadores asignados al caso y sus familias han sido blanco de graves amenazas de muerte, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar de manera urgente sus esquemas de seguridad.