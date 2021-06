Maestros de Santander se niegan retornar a clases presenciales

El Gobierno Nacional emitió instrucciones para el retorno a clases presenciales en el país luego del regreso de las vacaciones de mitad de año. No obstante, algunos maestros no se quieren sumar a esta iniciativa.

Así lo confirmaron desde el Sindicato de Educadores de Santander (SES) quienes ratifican que no asistirán a clases presenciales ni el 6 de julio como dice Bucaramanga, ni el 12 como lo plantea el departamento ni el 15 de julio, fecha que da el Ministerio de Educación.

Los maestros dicen que no se quieren exponer a contagios

Así se lo reveló Mauricio Martínez, secretario de Comunicaciones del SES al medio de comunicación Vanguardia, “este no es un problema solo de decir que vacunamos a los maestros y ya. Estamos en el pico más alto, no hay medicamentos, no hay Ucis, no hay personal de salud, no tenemos ni un buen seguro médico. No vamos a volver y a exponer a nuestras familias y a las familias de todo el personal que labora en los colegios hasta que no se garanticen todas las condiciones”.

En contraste a esta determinación, en momentos anteriores en el que el Gobierno a hecho referencia a este tema se argumenta mediante el Ministerio de Salud que el regreso a las clases es una necesidad en la salud mental de niños, niñas y adolescentes, así lo reconoce Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, al señalar que la pandemia ha visibilizado aún más las afectaciones que ya se encontraban en esta población.

Además, La Ministra de Educación ha enviado mensajes de tranquilidad a los padres de familia que aún temen por enviar a sus hijos a los colegios e incluso ratificó que que las aulas de clase no son focos de contagio del virus.

Con el especial 'Ayuda para la toma de decisiones informada por parte de la familia' despeja inquietudes sobre el retorno a la presencialidad y en familia prepárense para iniciar este proceso. Ingresa aquí 👉 https://t.co/6qP40w7ebE pic.twitter.com/WPngRVafbS — MinEducación (@Mineducacion) June 21, 2021

