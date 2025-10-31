Maestro de la mente , discípulo del corazón

Durante miles de años, el hombre ha sido quien ha creado todas las leyes y reglas que rigen al mundo, y la mujer en un papel totalmente pasivo debido a esta sociedad machista, simplemente las ha seguido, ya que no le han quedado muchas opciones diferentes. Sólo en muy pocas ocasiones a través de la historia, la mujer se ha rebelado, pero de una u otra manera ella ha sido castigada, juzgada y condenada por hacerlo.

Para mi, esta es la razón principal por la que en la actualidad el mundo se encuentra tan convulsionado, librando tantas guerras de diferente índole, causadas por el manejo deshumanizado y fuerte del hombre. Si recorremos la historia de la humanidad encontramos que todas las guerras han sido ocasionadas por el hombre, y la mujer ha sido simplemente una víctima más.

¿Porqué será que esto sucede? ¿Cuál es el cambio que debemos tener hacia nuestro interior para lograr hacer que los hombres dejen de manipular y arrastar a sociedades enteras hacia el caos y la guerra? Para mi es muy sencillo, y es algo que las personas que realmente han logrado ir más allá de su mente y de su corazón han logrado.

Todos los hombres y mujeres tenemos la opción de movernos a través de nuestra mente o de nuestro corazón, y dependiendo de a quien escuchemos llegaremos a diferentes lugares. Muchos toman sus decisiones de acuerdo a lo que les dice la lógica, los argumentos y lo que consideran que es la gran verdad, es decir lo que les dice su mente (pero la verdad nadie la tiene, solo hay grandes líneas de pensamiento, todo está unido a las creencias, más no a la verdad absoluta); mientras que otros se dejan llevar por lo que les dice el corazón, pero éste es emocional, fugaz, impulsivo y tampoco tiene la gran verdad. Solamente cuando vamos más allá de la mente y del corazón lograremos encontrar la gran verdad, a eso es a lo que llamo consciencia.

Solamente cuando logremos actúar desde la consciencia, no actuaremos ni desde la mente ni desde el corazón. ¿Y qué es actuar desde la consciencia? ¿Qué es eso que tantos maestros y seres evolucionados nos dicen que debemos hacer para lograr

manejar nuestras vidas de manera equilibrada, haciendo que la mente y el corazón logren guiarnos adecuadamente?

Para lograr despertar, debemos lograr que la mente deje de esclavizar al corazón, al igual que los hombres han esclavizado a la mujer, es decir, que si tenemos que decidir algo importante en nuestras vidas, que seamos discípulos del corazón, o sea que aprendamos de él y maestros de nuestra mente, o sea que la logremos manejar para que ella no haga lo que quiera con nosotros. Esto lo lograremos hacer cuando a través de la auto observación podamos entrar en lo profundo de nuestro ser, conocernos a nosotros mismos, liberarnos de los miedos producidos por nuestra mente y de la emoción generada por nuestro corazón.

Sólo cuando nos ocupemos mas en sentir, en experimentar la vida, que en luchar contra esos pensamientos que nos debilitan y quieren tener la razón a como dé lugar, podremos danzar la danza de la vida, mejorar el ritmo cardiaco, liberarnos del estrés y y sanar nuestra vida, aportando realmente a la paz mundial.

Aquí más Columnas de Opinión