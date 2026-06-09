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    Maestro enviado a la cárcel: habría violado a una alumna de 9 años en el salón de clases

    La víctima fue remitida y atendida en un centro asistencial, donde recibió una incapacidad médica de 20 días.

    Publicado por: SoloDuque

    profesor maestro
    Imagen tomada de redes sociales para ilustrar la nota
    Maestro enviado a la cárcel: habría violado a una alumna de 9 años en el salón de clases

    Resumen: El presunto agresor de 39 años, en su calidad de profesor, le pidió a la menor que se quedara con él para realizar una actividad académica, momento que, al parecer, aprovechó para accederla carnalmente.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Gerardo Tamayo Londoño, quien, presuntamente, accedió una menor de edad, de 9 años, en un salón de clases de una institución educativa de Taraira (Vaupés).

    Un fiscal de la Seccional Vaupés le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó el cargo.

    Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo en el colegio ubicado en zona rural del mencionado municipio, donde la víctima se disponía a salir a descanso y Tamayo Londoño, de 39 años, en su calidad de profesor, le pidió que se quedara con él para realizar una actividad académica, momento que, al parecer, aprovechó para accederla carnalmente.

    La víctima fue remitida y atendida en un centro asistencial, donde recibió una incapacidad médica de 20 días.

    Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, hicieron efectiva la orden de captura en contra de Tamayo Lodoño, en el centro de Mitú.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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