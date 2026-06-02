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    Maduro le pone «la soga al cuello» a Petro: predicción de Mhoni Vidente

    Mhoni Vidente se centró directamente en la figura del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, y en el futuro de sus principales aliados internacionales

    Publicado por: SoloDuque

    Maduro le pone «la soga al cuello» a Petro: predicción de Mhoni Vidente

    Resumen: Mhoni Vidente se centró directamente en la figura del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, y en el futuro de sus principales aliados internacionales

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    Minuto30.com .- Uno de los puntos más polémicos y comentados de la reciente lectura de Mhoni Vidente se centró directamente en la figura del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, y en el futuro de sus principales aliados internacionales.

    Según las cartas de la astróloga, el panorama para esta corriente política enfrentará turbulencias severas.

    La vidente afirmó contundentemente que el presidente «no sabe perder». Según su lectura, la campaña de su candidato aliado, Iván Cepeda, recurrirá a generar polémicas y controversias mediáticas con el único fin de sembrar dudas sobre la transparencia de los comicios.

    En una de sus declaraciones más fuertes, vaticinó que el exdictador venezolano, Nicolás Maduro, terminará jugándo en contra al gobierno colombiano, asegurando que «le está poniendo la soga al cuello» a Petro.

    Finalmente, Mhoni auguró un declive inminente para los líderes de izquierda a nivel internacional. Sus cartas pronosticaron que Lula da Silva perderá el poder en Brasil y fue más allá al afirmar que el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, terminará en la cárcel.

    Mhoni Vidente sobre la segunda vuelta en colombia

    Mhoni Vidente

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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