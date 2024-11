Caracas, 31 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este miércoles las "amenazas" de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de no reconocer las elecciones presidenciales venezolanas previstas para este año debido a la sanción que impide competir a la candidata del principal bloque opositor, María Corina Machado.

"Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador, Noboa. No le abras las puertas de tu país al diablo, y te digo algo que es peor, piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Mírame a los ojos, el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros", dijo el líder chavista durante el acto de instalación del año judicial, en Caracas.

Frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el viernes pasado ratificó la inhabilitación de Machado para participar en comicios hasta 2036, Maduro respondió a las críticas del mandatario ecuatoriano y de otros países que han pedido "elecciones libres" en Venezuela.

"No te conozco, Noboa, eres muy joven (…) tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puerta al Comando Sur (de Estados Unidos), al diablo, ocúpate de tu país que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer", insistió.

El gobernante de 35 años anunció el martes que no reconocerá los resultados de las elecciones venezolanas, aún sin fecha definida, al considerar que no serán libres, debido al veto a Machado, que arrasó en las primarias opositoras con el 92,35 % de los votos.

El pasado sábado, el Gobierno de Ecuador rechazó la inhabilitación de la antichavista, una "decisión contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados (suscritos entre el Gobierno y la oposición), encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela".

Por: EFE