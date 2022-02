¡Qué burrada! Maduro no supo leer un porcentaje y las burlas en redes no se hicieron esperar

in

En redes sociales circula un fragmento de las declaraciones de Nicolás Maduro sobre la vacunación contra covid-19 en Venezuela, pero lejos de la importancia del anunció, desató burlas el hecho que el Presidente casi no lee un porcentaje.

En varios intentos a Maduro se le escucha decir, «a un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta deciento dos puntos, punto por ciento, ciento dos por ciento”.

Pero de acuerdo con cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud y publicadas por El Tiempo, hasta el 18 de febrero, iban 14.966.671 ciudadanos venezolanos vacunados con dos dosis de la vacuna contra la covid-19, lo que equivale a 49,8 %.

Al viralizarse el video, los comentarios no se hicieron esperar, «no se que le enseñaron a ese señor si llego a ir a alguna escuela», «torpeza absoluta», «que fenómeno, esas cifras no le cuadran por ningún lado», «una burrada que deja en evidencia que las cifras oficiales no son confiables y contradicen lo que dicen los médicos».

Fragmento del video donde se ve a Maduro en sus intentos de pronunciar el pocentaje

Mientras venezolanos enfrentan una emergencia humanitaria que es responsabilidad del Estado, @NicolasMaduro dice x TV que han vacunado al 102.6% de la población. Una burrada que deja en evidencia que las cifras oficiales no son confiables y contradicen lo que dicen los médicos. pic.twitter.com/C957sBlRvV — Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) February 25, 2022

