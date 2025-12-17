«Maduro es dictador»: Petro lo reconoce abiertamente

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    aumenta la recompensa de estados undios por nicolas maduro
    Nicolás Maduro, dictador de Venezuela
    En el mismo pronunciamiento, Petro aprovechó para lanzar una dura crítica contra el recientemente electo José Antonio Kast en Chile, vinculando su linaje y creencias con el nazismo.

    n una reciente y polémica declaración a través de sus redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fijó una postura contundente sobre la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. El mandatario fue enfático al señalar la falta de libertades democráticas en el país vecino, aunque cuestionó las acusaciones de la justicia internacional.
    “Es dictador por concentrar poderes”

    Petro no dudó en utilizar la palabra “dictador” para describir a Nicolás Maduro, justificando esta afirmación en la estructura política actual de Venezuela:

    “Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU”.

    Con esta frase, el presidente colombiano separa la crisis institucional y el autoritarismo en Venezuela de las acusaciones por narcotráfico, las cuales calificó como una construcción mediática y judicial proveniente de los Estados Unidos.
    Ataques a la derecha regional

    En el mismo pronunciamiento, Petro aprovechó para lanzar una dura crítica contra el recientemente electo José Antonio Kast en Chile, vinculando su linaje y creencias con el nazismo.

    Afirmó que Kast es “creyente de los Nazis” y sostuvo que la familia del líder chileno no huyó de Hitler, sino de la “derrota de Hitler”, sugiriendo que su llegada a Sudamérica estuvo ligada a la caída del régimen nazi y no a una persecución.

    Este mensaje marca un punto de giro en el lenguaje de Petro hacia Venezuela, reconociendo abiertamente la dictadura, mientras que al mismo tiempo profundiza la grieta diplomática con el nuevo gobierno chileno de derecha.

    Petro reconoce a Maduro como Dictador

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


