“Ridículo. Imbécil”: Maduro arremete contra Nacho

El presidente venezolano, Nicolas Maduro, durante una transmisión de Venezolana de Televisión arremetió contra el cantante Nacho y aseguró que es un “antipatriota ridículo”, luego de que el artista se comparara con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien se hace llamar Drácula.

“Ahora sale Nacho a decir que se parece a Drácula. Sí, es ridículo ese tipo vale. No te pareces nada, lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria Nacho. Lo primero que tienes que ser es revolucionario y socialista para parecerte a Drácula y así no te pareces en nada”, indicó.

Además, el mandatario venezolano envió una clara advertencia: “que se quiera meter a ridículo con nosotros le sale portazo compadre y que se atengan a las consecuencias”.

Esta no sería la primera vez que Maduro se pronuncie contra Nacho, a finales de diciembre de 2021, el mandatario le dio la bienvenida a Venezuela tras su regreso. Sin embargo, en público rechazó la invitación a una reunión que el artista le había solicitado.

“Nacho volvió al régimen. Qué bueno, Nacho, bienvenido. Me pediste una reunión. No me voy a reunir contigo. Canta tus canciones”, comentó Maduro en 2021.

