Caracas, 31 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes a la oposición de haber "violado" los acuerdos firmados en Barbados en la reanudación del diálogo político, a través de una campaña que, según el mandatario, promueve el antichavismo contra el referendo consultivo del 3 de diciembre sobre la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo.

"Ultraderecha maltrecha, has violado los acuerdos de Barbados, pateaste los acuerdos de Barbados", expresó Maduro, en referencia a los dos documentos suscritos por ambas partes el 17 de octubre, uno sobre garantías electorales y otro sobre una defensa conjunta de los casi 160.000 kilómetros de territorio en disputa con Guyana.

Señaló que la "ultraderecha" de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a varios partidos de la oposición, ha "venido sacando" volantes que invitan a los venezolanos a abstenerse de participar en el referendo, una campaña en la que -aseguró- Estados Unidos y la petrolera norteamericana ExxonMobil están "invirtiendo millones de dólares".

"Denuncio la campaña de la ultraderecha de la PUD que viola los acuerdos de Barbados (…) y que le hace el trabajo a la ExxonMobil, porque bastante billete está moviendo la ExxonMobil para comprar a los politiqueros de siempre", dijo Maduro, quien hizo alusión a los opositores Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Henry Ramos Allup y María Corina Machado, ganadora de las primarias del 22 de octubre.

"Ya basta de Ramos Allup, ya basta de Antonio Ledezma, ya basta de las Machado, ya basta de Leopoldo López, ya basta de los Capriles, ya basta de esta ultraderecha antipatria que quiere ahora destruir también el derecho del pueblo de Venezuela a votar", expresó el mandatario.

El supuesto volante, mostrado por Maduro, dice: "No te dejes engañar. El referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba no tiene ninguna validez ante las autoridades guayanesas e inglesas. La data le servirá al chavismo para trampear las elecciones presidenciales a su favor. No votes en el referendo. La próxima presidenta se encargará del Esequibo".(video)

Por: EFE