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    Madrugada de terror en el centro: un muerto, un herido y «caliche» capturado

    El violento episodio se registró este 28 de junio a las 4:30 a. m., por los lados de San Benito

    Publicado por: SoloDuque

    Hombres armados irrumpieron en casas y asesinaron a cuatro personas en Cauca
    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    Madrugada de terror en el centro: un muerto, un herido y «caliche» capturado

    Resumen: Uno de los detalles más destacados de este caso fue la rápida y valerosa reacción ciudadana. Tras presenciar el ataque, un grupo de personas que se encontraba en el lugar logró interceptar al presunto asesino

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    Minuto30.-com .- La tranquilidad de la madrugada dominical se vio abruptamente interrumpida por el sonido de los disparos en la comuna 10 de la capital antioqueña. En un grave hecho de alteración al orden público, una balacera dejó un saldo trágico en las calles del tradicional barrio San Benito.

    El violento episodio se registró este 28 de junio a las 4:30 a. m., momento en el que los vecinos del sector reportaron una serie de detonaciones que alertaron de inmediato a las autoridades.

    El saldo del ataque armado

    Al llegar al lugar de los hechos, la patrulla de la Policía Metropolitana se encontró con una cruda y sangrienta escena.

    En el sitio fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre tendido sobre un charco de sangre. Las autoridades indicaron que se trata de un joven de entre 25 y 30 años, de quien hasta el momento se desconoce su identidad, ya que no portaba documentos al momento de la inspección.

    A pocos metros se encontraba otro hombre con lesiones de consideración producto del ataque. Los uniformados coordinaron su traslado de urgencia hacia un centro hospitalario ubicado en el norte de Medellín, donde recibe atención médica especializada.

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    Comunidad retuvo al presunto agresor

    Uno de los detalles más destacados de este caso fue la rápida y valerosa reacción ciudadana. Tras presenciar el ataque, un grupo de personas que se encontraba en el lugar logró interceptar y retener al presunto responsable de accionar el arma de fuego.

    Al llegar al sitio, los ciudadanos hicieron entrega del sujeto a la patrulla policial.

    Alias ‘Caliche’ a responder

    El capturado, conocido en la zona bajo el alias de «Caliche», fue esposado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora deberá enfrentar un proceso de judicialización por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, mientras los investigadores esclarecen los móviles exactos detrás de este crimen en el corazón de Medellín.

    Lugar en el que se registró el ataque armado en inmediaciones de San Benito, centro de Medellín

    Lugar en el que se registró el ataque armado en inmediaciones de San Benito, centro de Medellín. Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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