Un curioso momento se hizo viral, en donde una madrina le regaló un toro a su ahijado por haberse graduado.

En el video en donde se muestra a varias personas reunidas, celebrando los grados, llegó una mujer con un bovino.

La mujer se dirigió hacia su ahijado en donde le mostró su obsequió. A lo que él se limitó a sonreír y darle un abrazo.

Sin duda la madrina le regaló algo muy especial que nunca podrá olvidar.

Entre los internautas aclamaron el costoso regalo y lo maravillosa que era la madrina.

«Se ve chistoso, pero cuesta cara», «Esa madrina vale oro», «Si mi padrino no me regala un toro entonces no quiero nada». Fueron algunos de los comentarios.

