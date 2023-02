[FOTOS] Madre de supuesta hija de Anuel le manda pullas tras separación con Yailin

in

Hace pocas horas, el cantante conocido como Anuel AA confirmó la ruptura con Yailin, luego de confirmar los rumores han viralizado un video en el que el puertorriqueño habla de cómo trató a Karol G durante su relación y negó tener una hija con Melissa Vallecilla, quien asegura tener un bebé tras una aventura con el artista.

«Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘estoy preña'», dijo el artista en el video.

Ante las palabras de Anuel, Melissa Vallecilla habló por medio de sus estados de Instagram.

La mujer le envió pullas a Anuel

