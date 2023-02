in

“Qué gran lección diste, luchaste como leona”, con estas palabras el magnate Gianluca Vacchi de 55 años abrió el mensaje con el que le comunicaba a sus más de 22 millones de seguidores en Instagram la noticia de que su madre había fallecido.

Vacchi, en medio del dolor celebró que su progenitora descansara en paz, pues pasó sus últimos meses en silla de ruedas y batallando con su salud, asimismo, Gianluca dio a conocer que su papá también lo había dejado tiempo atrás y se alegró porque sus padres se reencontrarían en el cielo.

“Mamá, querida madre, qué gran lección nos has dado todos estos años; luchaste como una leona: resistente, tenaz y valiente, siempre has ganado y nunca dejaste sin una sonrisa; has demostrado que eres infinitamente mayor que la tremenda adversidad que te ha golpeado”, concluyó Vacchi.

Por otra parte, la esposa del ‘influenciador’, Sharon Fonseca, también compartió una publicación en la que muestra importantes momentos de felicidad y expresó la gratitud de haber hecho parte de su vida.

“Tuve la bendición de conocer a la mujer más valiente, fuerte y más resistente que he conocido en mi vida; siempre te enfrentaste a cada obstáculo con la sonrisa, gracia y mirada angelical que solo tú tenías”, escribió la modelo venezolana.

Más Noticias de Entretenimiento