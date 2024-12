Madonna se cae en concierto y se viraliza debido a lo simpático del hecho en la que sonríe esta vez ante el error en vivo mientras canta.

La Reina del Pop, Madonna, dejó otro hecho en la memoria de los espectadores y Tour Celebration 40 años en Seattle al caerse de una silla durante su actuación en el Climate Pledge Arena en Seattle. El instante mientras cantaba en vivo «Open Your Heart» quedó grabado cuando Madonna es arrastrada en una silla por parte de uno de sus bailarines. «Las puntiagudas patas de la silla no respondieron esta vez», ante el momento en que el bailarín debe acompañarla. Al caerse la sonrisa de ella es notable y el joven continua cantando. Otra bailarina de su staff corre auxiliarla con un abrazo pero el show continua ante el asombro y exclamaciones de sorpresa.

Cuentan que Madonna exclamó «Mierda, olvidé las palabras» por el percance inesperado en vivo.

NEW: 65-year-old Madonna falls out of her chair on stage during a performance at Climate Pledge Arena in Seattle.

Maybe having a man in high heels dragging you in a chair on stage wasn’t a good idea?

Madonna was singing «Open Your Heart» during the mishap.

Someone is… pic.twitter.com/Tu3pX4PyAv

