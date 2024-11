Madonna olvida micrófono y es demandada por empezar tarde sus shows en varias ciudades dejando mal a su equipo de producción.

Madonna al parecer estaría doblando los shows que conmemoran sus 40 años de vida artística. Eso fue lo que vio en su último show de “Celebration Tour” donde camina y al verse sin micrófono debe regresar mientras su voz comienza. Esto despertó sospechas de un sutil “playback” que se esté llevando a cabo en su gira. Es decir que su sincronía de labios o fonomímica, evidencia que se encuentra simulando al cantar a pesar de tener el micrófono abierto para hablar en vivo. Hecho que encendió las redes sociales. Donde existen algunos comentarios a favor y en contra al descubrir uno de los trucos del “Celebración Tour 40 Años”. Al estar sin micrófono Madonna se vio perdida y gracias a uno de sus ingenieros, la salva pero deja la este la dudas para ella y quienes la han visto. Ya que entonces es con pista de voz sobre música en vivo de su banda.

madonna forgetting her microphone and running back to get it is something i didn’t know i neededpic.twitter.com/6A68I2QJuJ

— M (@madcnnas) January 17, 2024