Madonna hospitalizada en una UCI

A Madonna le dio «una pálida» como decimos coloquialmente que la llevó al hospital. De acuerdo a informaciones de cables internacionales, la Reina del Pop fue hallada inconsciente lo que obligó llevarla a un centro médico en el cual se determinó que su salud es lo primero.

Madonna a puertas del inicio de su gira «Celebration 2023» que conmemoraba 40 años de carrera artística, la cantante y su equipo han aplazado la gira. Guy Oseary, manager de la artista confesó en redes que ella estuvo en un UCI debido a una infección bacteriana que la afectó bastante a sus 64 años. “El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección grave que la llevó a permanecer varios días en la UCI”, escribió Oseary en una publicación en Instagram.

Are You Ready to Celebrate?!………… 🎉🎉🎉https://t.co/K6UfoSQHd1#madonnacelebrationtour pic.twitter.com/TSVQjgdbAO

— Madonna (@Madonna) June 15, 2023