¿Se pasaron? Critican a Madonna por no verse como una mujer de su edad

Los seguidores y asistentes al concierto de Maluma no solo cantaron y gozaron al ritmo de sus canciones, el público se llevó una gran sorpresa cuando la legendaria estrella del pop, Madonna, salió a tarima para acompañar al ‘Papi Juancho’ en su presentación.

Los artistas la dieron toda en su show y aun así, han criticado a la superestrella del pop por su edad y su apariencia. Cabe recordar que Madonna tiene actualmente 63 años y eso no ha sido un impedimento para ella en seguir haciendo lo que más disfruta: ser ella misma.

No sé, pero digo yo que hay que envejecer con dignidad, Madonna en el concierto con Maluma parece a la típica vieja borracha que hace el ridículo en las fiestas de marginales, movimientos torpes y vainas que no van acorde con su edad, que pena me da #1May @Madonna pic.twitter.com/10Uevadevj

