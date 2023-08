Madonna anuncia 50 fechas de «Celebration Tour» y cumple 65 años

Hoy es un día especial para los fans de Madonna y es su cumpleaños número 65, el cual llegó con anuncio especial de su Tour.

En el marco de su cumpleaños, «Madonna Louise Ciccone​», conocida mundialmente como Madonna quien por cuatro décadas ha logrado conquistar el mundo con más de 300 millones de álbumes vendidos, 12 giras musicales, 40 años en la industria musical, más de 32 conciertos especiales y más de 200 presentaciones en vivo; prepara lo que será una de las giras más esperadas por sus fans en la que celebrará sus 40 años de historia y que ha bautizado como «Celebration» uno de los temas que escoge para celebrar su carrera como : «La Reina del Pop«. Madonna «Madonna’s Celebration Tour 40 Años» fue anunciada hace seis meses con bombos y platillos, ahora después de su percance médico por los ensayos y producción de la misma ha incluido 50 fechas, de las cuales una ha sorprendido porque estará en tierras mexicanas, permitiendo ver que después del 25 de abril del 2024, se abre la posibilidad que sumarán fechas para Latinoamérica donde se le espera en Chile, Argentina, Brasil y Colombia (este último en disputa de ciudades que la italoamericana y cercanos a ella hablan de Medellín y Bogotá Coliseo MetPlus). Más allá de su vida personal, matrimonios, separaciones, películas, hijos, fotos, videos, libros, amigos y controversias por su forma de pensar ella es: Madonna icono de la moda que ha trascendido dos Siglos XX y XXI.

Lista las nuevas fechas de la gira de Madonna «Madonna’s Celebration Tour 40 Años» son las siguientes para que se agenden.

Diciembre 2023

13 – Barclays Center, Brooklyn, NY

14 – Barclays Center, Brooklyn, NY

16 – Barclays Center, Brooklyn, NY

18 – Capital One Arena, Washington DC

19 – Capital One Arena, Washington DC

Enero 2024

8 – TD Garden, Boston, MA

9 – TD Garden, Boston, MA

11 – Scotiabank Arena, Toronto, ON

12 – Scotiabank Arena, Toronto, ON

15 – Little Caesars Arena, Detroit, MI

18 – Bell Centre, Montreal, QC

20 – Bell Center, Montreal, QC

22 – Madison Square Garden, New York, NY

23 – Madison Square Garden, New York, NY

25 – Wells Fargo Center, Philadelphia, PA

29 – Madison Square Garden, New York, NY

Febrero 2024

1 – United Center, Chicago, IL

2 – United Center, Chicago, IL

8 – Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, OH

13 – Xcel Energy Center, Saint Paul, MN

17 – Climate Pledge Arena, Seattle, WA

18 – Climate Pledge Arena, Seattle, WA

21 – Rogers Arena, Vancouver, BC

24 – Golden 1 Center, Sacramento, CA

27 – Chase Center, San Francisco, CA

28 – Chase Center, San Francisco, CA

Marzo 2024

1 – T-Mobile Arena, Las Vegas, NV

2 – T-Mobile Arena, Las Vegas, NV

4 – Kia Forum, Los Angeles, CA

5 – Kia Forum, Los Angeles, CA

7 – Kia Forum, Los Angeles, CA

9 – Kia Forum, Los Angeles, CA

11 – Kia Forum, Los Angeles, CA

13 – Acrisure Arena, Palm Desert, CA

16 – Footprint Center, Phoenix, AZ

19 – Ball Arena, Denver, CO

24 – American Airlines Center, Dallas, TX

25 – American Airlines Center, Dallas, TX

28 – Toyota Center, Houston, TX

29 – Toyota Center, Houston, TX

Abril 2024

1 – State Farm Arena, Atlanta, GA

4 – Amalie Arena, Tampa, FL

6 – Kaseya Center, Miami, FL

7 – Kaseya Center, Miami, FL

14 – Moody Center, Austin, TX

15 – Moody Center, Austin, TX

20 – Palacio De Los Deportes, Mexico City, MX

21 – Palacio De Los Deportes, Mexico City, MX

23 – Palacio De Los Deportes, Mexico City, MX

24 – Palacio De Los Deportes, Mexico City, MX



