París, 16 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que la guerra de Ucrania es la principal amenaza exterior para Francia porque "Rusia amenaza las normas internacionales" y anunció que mantendrá la ayuda militar a Kiev, a donde tiene previsto viajar en febrero.

"Vamos a entregar mucho más material a Ucrania, a la que ayudaremos en sus necesidades, sobre todo a defender su cielo", indicó el presidente durante la presentación de sus prioridades para los próximos meses.

Macron aseguró que durante su próxima visita a Kiev se llegarán a nuevos acuerdos de cooperación entre ambos países, pero concretó que se entregarán 40 misiles Scalp y varios centenares de bombas, además de otro tipo de material militar.

"No podemos dejar ganar a Rusia. Hacerlo es correr el riesgo de que las reglas del orden internacional, tal y como las conocemos, no sean respetadas más. Y eso para nuestros amigos bálticos, para Polonia o para Moldavia no es posible", comentó el mandatario.

Macron, que dijo tener la ambición de que Europa sea un tercer polo mundial junto a Estados Unidos y China, aseguró que Rusia, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, "no respeta la carta de las Naciones Unidas", por lo que pidió una reforma del sistema dando más peso a los países emergentes.

