Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un fuerte operativo en los filtros de acceso al estadio. Las autoridades emitieron un mensaje de "cero tolerancia" ante posibles alteraciones del orden público.

¡Machetes, cuchillos y marihuana! Incautaciones a la entrada del Campín, previo al duelo entre Fortaleza y Nacional

Minuto30.com .- Las autoridades capitalinas encendieron las alarmas preventivas para garantizar la seguridad durante la jornada deportiva de este fin de semana. En la antesala del encuentro futbolístico entre Atlético Nacional y Fortaleza, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un riguroso dispositivo de control en el estadio Nemesio Camacho El Campín y sus zonas aledañas.

Primeros resultados del dispositivo

A través de sus canales oficiales, la institución confirmó que los anillos de seguridad instalados en los diferentes accesos al escenario deportivo comenzaron a arrojar resultados operativos horas antes del pitazo inicial.

Durante las requisas preventivas a los aficionados que se acercaban a las tribunas, los uniformados reportaron la incautación de múltiples armas cortopunzantes y diversas dosis de estupefacientes, elementos cuyo ingreso está estrictamente prohibido al representar un riesgo directo para la convivencia y la vida de los asistentes.

«Bogotá se respeta»

Ante el hallazgo de estos elementos peligrosos, la Policía Metropolitana aprovechó el reporte operativo para enviar una fuerte advertencia a los asistentes y barras de ambos equipos, dejando claro que habrá mano dura contra quienes intenten sabotear la fiesta del fútbol.

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«Un mensaje claro, no vamos a permitir hechos de intolerancia, Bogotá se respeta», sentenció la institución policial a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El robusto esquema de seguridad policial, que incluye unidades de vigilancia, antinarcóticos y fuerza disponible, se mantendrá activo antes, durante y después del compromiso, con el objetivo principal de garantizar una evacuación pacífica de las hinchadas y evitar enfrentamientos en los corredores viales de la capital.