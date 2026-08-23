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    ¡Machetes, cuchillos y marihuana! Incautaciones a la entrada del Campín, previo al duelo entre Fortaleza y Nacional

    El robusto esquema de seguridad policial, que incluye unidades de vigilancia, antinarcóticos y fuerza disponible, se mantendrá activo antes, durante y después del compromiso

    Publicado por: SoloDuque

    nacional campin portada
    Foto: Policía Bogotá
    ¡Machetes, cuchillos y marihuana! Incautaciones a la entrada del Campín, previo al duelo entre Fortaleza y Nacional

    Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un fuerte operativo en los filtros de acceso al estadio. Las autoridades emitieron un mensaje de "cero tolerancia" ante posibles alteraciones del orden público.

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    Minuto30.com .- Las autoridades capitalinas encendieron las alarmas preventivas para garantizar la seguridad durante la jornada deportiva de este fin de semana. En la antesala del encuentro futbolístico entre Atlético Nacional y Fortaleza, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un riguroso dispositivo de control en el estadio Nemesio Camacho El Campín y sus zonas aledañas.

    Primeros resultados del dispositivo

    A través de sus canales oficiales, la institución confirmó que los anillos de seguridad instalados en los diferentes accesos al escenario deportivo comenzaron a arrojar resultados operativos horas antes del pitazo inicial.

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    Durante las requisas preventivas a los aficionados que se acercaban a las tribunas, los uniformados reportaron la incautación de múltiples armas cortopunzantes y diversas dosis de estupefacientes, elementos cuyo ingreso está estrictamente prohibido al representar un riesgo directo para la convivencia y la vida de los asistentes.

    «Bogotá se respeta»

    Ante el hallazgo de estos elementos peligrosos, la Policía Metropolitana aprovechó el reporte operativo para enviar una fuerte advertencia a los asistentes y barras de ambos equipos, dejando claro que habrá mano dura contra quienes intenten sabotear la fiesta del fútbol.

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    «Un mensaje claro, no vamos a permitir hechos de intolerancia, Bogotá se respeta», sentenció la institución policial a través de su cuenta de X (antes Twitter).

    El robusto esquema de seguridad policial, que incluye unidades de vigilancia, antinarcóticos y fuerza disponible, se mantendrá activo antes, durante y después del compromiso, con el objetivo principal de garantizar una evacuación pacífica de las hinchadas y evitar enfrentamientos en los corredores viales de la capital.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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