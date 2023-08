“Macaco” promete aportar verdades que salpican a Néstor Humberto Martínez

in

Carlos Mario Jiménez, más conocido como “Macaco”, nombre de guerra que adoptó cuando integraba y comandaba el denominado Bloque Central Bolívar de las autodefensas, sorprendió este jueves al auditorio que asistía al Encuentro de la Verdad para la No Repetición, al anunciar que entregará detalles de una alianza entre el ex fiscal Néstor Humberto Martínez y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, para destruir la imagen del hoy Presidente de la República.

El ex jefe paramilitar, al hacer lectura de un documento, aseguró que entregará detalles de cómo en su momento el entonces Fiscal General y, en su momento, el Presidente de la Corte, montaron una trama judicial para afectar las aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro.

“El otro componente de verdad que aportaré, con detalles, es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir, sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente Gustavo Petro”, aseguró Macaco.

En su relato, el ex comandante del Bloque Central Bolívar, aseguró que el objetivo era acabar las aspiraciones presidenciales del dirigente de izquierda quien, durante su permanencia en el Congreso de la República como representante a la Cámara, primero, y después como senador, denunció en diferentes debates las relaciones criminales entre los grupos armados de extrema derecha y dirigentes políticos en diferentes regiones, para cooptar el poder político y las finanzas locales y regionales.

Custodiado por guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, delante de miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, Carlos Mario Jiménez les pidió perdón a las víctimas del conflicto interno y, además, al ministro de Relaciones Exteriores Alvaro Leyva, por haberlo declarado objetivo militar, hecho por el que el hoy Canciller debió exiliarse en Costa Rica.

