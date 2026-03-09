¡Macabro! Niños hallan cuerpo en casa abandonada en el «Morro» de Moravia

Menú Últimas noticias
    Si lo identifica por su prensa de vestir, acuda a Medicina Legal

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Debido al alto estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver, autoridades no pudieron determinar de manera inmediata la causa de su muerte

    Minuto30.com .- Lo que parecía una tarde de juegos para un grupo de niños en el sector del Morro de Moravia, al norte de Medellín, se convirtió en una escena de terror. En las últimas horas, los menores alertaron a la comunidad sobre la presencia de un cuerpo sin vida al interior de una vivienda abandonada de la zona.

    Al llegar al sitio, los habitantes confirmaron el hallazgo y dieron aviso inmediato a la patrulla del cuadrante. El cuerpo fue encontrado en una posición boca abajo y, según el reporte preliminar de las autoridades, vestía como única prenda una sudadera de color rosado.

    Cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en Moravia: se desconoce su identidad

    Un enigma para Medicina Legal

    Debido al alto estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver, autoridades no pudieron determinar de manera inmediata si presentaba signos de violencia, heridas por arma de fuego o cortopunzantes.

    Por esta razón, la causa de la muerte quedó catalogada como “por establecer”. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde expertos forenses realizarán la autopsia para identificar a la persona y determinar si se trató de un homicidio o un deceso por muerte natural u otras causas.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Minuto30 TV

