¡Macabro! Niños hallan cuerpo en casa abandonada en el «Morro» de Moravia

Resumen: Debido al alto estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver, autoridades no pudieron determinar de manera inmediata la causa de su muerte

Minuto30.com .- Lo que parecía una tarde de juegos para un grupo de niños en el sector del Morro de Moravia, al norte de Medellín, se convirtió en una escena de terror. En las últimas horas, los menores alertaron a la comunidad sobre la presencia de un cuerpo sin vida al interior de una vivienda abandonada de la zona.

Al llegar al sitio, los habitantes confirmaron el hallazgo y dieron aviso inmediato a la patrulla del cuadrante. El cuerpo fue encontrado en una posición boca abajo y, según el reporte preliminar de las autoridades, vestía como única prenda una sudadera de color rosado.