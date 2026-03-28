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Resumen: El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe para su plena identificación determinar que causó su deceso.

Macabro hallazgo en el río Medellín: Recuperan cadáver de un hombre por el Puente de Guayaquil

Minuto30.com .- Un cadáver fue avistado en las aguas del río Medellín en la tardecita del viernes 27 de marzo. Transeúntes que se movilizaban por la Rivera Oriental, justo al lado del emblemático Puente de Guayaquil, alertaron a las autoridades tras observar una silueta humana flotando en el cauce.

Tras dar aviso a las autoridades, fueron alertados los Bomberos Medellín, quienes se encargaron de realizar las maniobras de rescate para llevar el cadáver a la orilla y permitir las labores de policía judicial.

Lo que se sabe de la víctima

Aunque el cuerpo no portaba documentos de identidad, los investigadores lograron establecer algunas características preliminares:

Sexo: Masculino.

Edad aproximada: Entre 50 y 55 años.

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Estado: El cuerpo fue hallado sumergido en las cercanías de la ribera, lo que dificultó su avistamiento inicial.

Causa de muerte: Por establecer

Autoridades adelantaron la inspección técnica al cadáver. Debido al estado en que fue encontrado y a la ausencia de signos de violencia evidentes a simple vista, la causa de la muerte quedó catalogada como “por establecer”.

El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe para su plena identificación determinar que causó su deceso.