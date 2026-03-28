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    Macabro hallazgo en el río Medellín: Recuperan cadáver de un hombre por el Puente de Guayaquil

    Autoridades adelantaron la inspección técnica al cadáver

    Publicado por: SoloDuque

    rescate rio medellin cuerpo flotando aguas
    Foto de archivo utilizada para ilustrar la nota
    Macabro hallazgo en el río Medellín: Recuperan cadáver de un hombre por el Puente de Guayaquil

    Resumen: El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe para su plena identificación determinar que causó su deceso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un cadáver fue avistado en las aguas del río Medellín en la tardecita del viernes 27 de marzo. Transeúntes que se movilizaban por la Rivera Oriental, justo al lado del emblemático Puente de Guayaquil, alertaron a las autoridades tras observar una silueta humana flotando en el cauce.

    Tras dar aviso a las autoridades, fueron alertados los Bomberos Medellín, quienes se encargaron de realizar las maniobras de rescate para llevar el cadáver a la orilla y permitir las labores de policía judicial.

    Lo que se sabe de la víctima

    Aunque el cuerpo no portaba documentos de identidad, los investigadores lograron establecer algunas características preliminares:

    Sexo: Masculino.

    Edad aproximada: Entre 50 y 55 años.

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    Estado: El cuerpo fue hallado sumergido en las cercanías de la ribera, lo que dificultó su avistamiento inicial.

    Causa de muerte: Por establecer

    Autoridades adelantaron la inspección técnica al cadáver. Debido al estado en que fue encontrado y a la ausencia de signos de violencia evidentes a simple vista, la causa de la muerte quedó catalogada como “por establecer”.

    El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe para su plena identificación determinar que causó su deceso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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