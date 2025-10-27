Resumen: Las autoridades se desplazaron de inmediato a la zona y activaron un operativo de búsqueda en los alrededores del lugar para intentar hallar el cuerpo de la víctima

Macabro hallazgo en Andes: cabeza humana con tiros y cortes pero sin cuerpo ¿para dónde se lo llevaron?

Minuto30.com .- Un macabro hallazgo conmociona a la zona rural del Suroeste antioqueño. En horas de la mañana del domingo 26 de octubre de 2025, fue encontrada una cabeza humana en el corregimiento San Perucho de Andes, a media hora del casco urbano.

El hallazgo se produjo en la vía, donde se encontró un charco de sangre, lo que indica la violencia del ataque.

La cabeza presentaba múltiples heridas causadas por arma cortopunzante y arma de fuego, sugiriendo un alto grado de ensañamiento en el crimen.

El cuerpo no aparece

Las autoridades, tras ser alertadas sobre las 10:30 a.m., se desplazaron de inmediato a la zona y activaron un operativo de búsqueda en los alrededores del lugar para intentar hallar el cuerpo de la víctima. Sin embargo, hasta el momento, los esfuerzos no han arrojado resultados positivos.

La identidad de la víctima aún es desconocida. Las autoridades han iniciado la investigación para establecer los móviles de este violento homicidio que ha generado zozobra entre los habitantes de la zona rural de Andes.

