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    Macabro hallazgo cerca al puente de la Madre Laura: Encuentran cuerpo en estado de descomposición

    El cuerpo fue inspeccionado y trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Publicado por: SoloDuque

    embolsado crimen muerto
    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    Macabro hallazgo cerca al puente de la Madre Laura: Encuentran cuerpo en estado de descomposición

    Resumen: El cuerpo fue inspeccionado y trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un lamentable suceso alteró la tranquilidad en el noroccidente de Medellín al caer la tarde. Las autoridades competentes reportaron el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en inmediaciones del puente de la Madre Laura, uno de los corredores viales más importantes del sector.

    De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado poco antes de las 6:00 de la tarde. Una llamada de alerta ciudadana avisó a los uniformados sobre la presencia de un cuerpo sin vida ubicado exactamente a la altura de la Carrera 65 con Calle 95.

    Al llegar al sitio para acordonar la zona, las unidades de inspección confirmaron que se trataba del cadáver de una persona que, presuntamente, correspondería a un habitante en condición de calle.

    Debido al avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo, las causas del deceso no pudieron ser determinadas en la escena por el personal forense.

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    Causa de muerte: Fue catalogada de manera oficial como «muerte por establecer».

    Procedimiento: El cuerpo fue inspeccionado y trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Allí, los peritos forenses se encargarán de realizar la respectiva necropsia para establecer la identidad plena del fallecido y determinar científicamente si su muerte se produjo por causas naturales, una condición médica no tratada, o si, por el contrario, fue víctima de un hecho violento.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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