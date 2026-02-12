Atlético Nacional confirma lesión de bajo grado de David Ospina, quien ya realiza trabajos de campo para su pronto regreso. Foto: Atlético Nacional

Resumen: El departamento médico de Atlético Nacional confirmó que David Ospina presenta una lesión muscular de bajo grado en su pierna derecha, una dolencia leve que ya lo tiene en la etapa de readaptación de campo. El histórico portero ha superado la fase de fisioterapia y ya realiza trabajos sobre el césped, lo que anticipa su pronto regreso al arco verdolaga, posiblemente para la séptima fecha de la liga, trayendo tranquilidad a la hinchada tras confirmarse que su recuperación avanza de forma óptima.

Luz verde para el regreso: David Ospina inicia su etapa final de recuperación

El departamento médico de Atlético Nacional ha emitido un nuevo parte oficial sobre el estado de salud de su capitán y referente, David Ospina, trayendo tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Diego Arias y a toda la afición antioqueña.

Tras sufrir una molestia en su pierna derecha durante el reciente amistoso internacional frente a Inter Miami, los exámenes realizados por el centro especializado Cedimed confirmaron una lesión muscular de bajo grado.

Aunque este tipo de dolencias suelen generar preocupación por la importancia de Ospina en el arco, la buena noticia es que se trata de una afectación leve.

Lo más destacado del informe compartido este 11 de febrero es que el guardameta ya se encuentra en “readaptación de campo”.

Esto significa que David ha superado la fase de reposo y fisioterapia en gimnasio, y ya está realizando trabajos diferenciados sobre el césped.

Esta etapa es crucial para retomar el ritmo de competencia, trabajar la reacción y probar la zona afectada con movimientos específicos de portería antes de unirse al resto del grupo.

Teniendo en cuenta que las lesiones de bajo grado suelen requerir un tiempo de recuperación total de entre 7 y 14 días, y que Ospina ya está trabajando en cancha, su regreso a la convocatoria oficial es cuestión de días.

Aunque se perderá el duelo ante Fortaleza, se espera que el histórico portero de la Selección Colombia pueda estar disponible para la séptima fecha de la Liga BetPlay, o a más tardar, para el siguiente compromiso clave en el Atanasio Girardot.

Por ahora, Harlen “Chipi Chipi” Castillo seguirá custodiando los tres palos mientras el capitán termina de ponerse a punto para defender el arco más grande del país.