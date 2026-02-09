¡Luz verde para el debut! Chicho Arango se perfila como la gran novedad de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot

Resumen: Cristian "Chicho" Arango ya cuenta con toda su documentación en regla y se encuentra plenamente habilitado para debutar con Atlético Nacional este jueves 12 de febrero. El delantero, que llega como el gran refuerzo de la temporada, podría aparecer en la formación titular para el encuentro frente a Fortaleza en el Estadio Atanasio Girardot, compromiso que está programado para iniciar a las 5:00 p. m