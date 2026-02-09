Menú Últimas noticias
    Chicho Arango está listo para debutar como titular en Atlético Nacional este jueves frente a Fortaleza en el Atanasio Girardot.. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Cristian "Chicho" Arango ya cuenta con toda su documentación en regla y se encuentra plenamente habilitado para debutar con Atlético Nacional este jueves 12 de febrero. El delantero, que llega como el gran refuerzo de la temporada, podría aparecer en la formación titular para el encuentro frente a Fortaleza en el Estadio Atanasio Girardot, compromiso que está programado para iniciar a las 5:00 p. m

    Todo está listo para el esperado debut de Chicho Arango con la camiseta de Atlético Nacional.

    Tras completar exitosamente los trámites administrativos, el club confirmó que el jugador ya cuenta con todos sus documentos en regla, lo que lo habilita oficialmente para integrarse al esquema del equipo antioqueño.

    La noticia ha generado una gran expectativa entre la hinchada verdolaga, que ve en Arango una pieza clave para fortalecer el frente de ataque en esta temporada.

    ¡Luz verde para el debut! Chicho Arango se perfila como la gran novedad de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot

    El estreno del flamante refuerzo podría darse este mismo jueves 12 de febrero, cuando Atlético Nacional reciba a Fortaleza en el Estadio Atanasio Girardot.

    Se especula que el delantero podría saltar al campo como titular en el compromiso programado para las 5:00 p. m., brindando al cuerpo técnico una variante ofensiva de peso para buscar los tres puntos en casa ante su afición.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


