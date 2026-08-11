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    Luz Stella Zapata desapareció en Medellín

    Fue vista por ultima vez el 7 de agosto en el sector de la calle Barranquilla con Carabobo

    Publicado por: Juan Manuel

    LUZ STELLA ZAPATA PEREZ
    Luz Stella Zapata desapareció en Medellín

    Resumen: Luz Stella Zapata Pérez, de 68 años de edad, sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

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    Luz Stella Zapata Pérez, de 68 años de edad, sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida.

    Al momento de su desaparición vestía una camisa beige, pantalón de color negro y llevaba un morral negro. Se encontraba acompañada de su mascota canina (perro).

    La desaparición ocurrió presuntamente el 7 de agosto de 2026, en el sector de la calle Barranquilla con Carabobo, en Medellín, Antioquia. Se solicita mantener especial atención a cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

    1 BOLETIN LUZ STELLA ZAPATA PEREZ

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